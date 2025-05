Grand Theft Auto VI: l'ultimo trailer è un mix di gameplay e cutscene

All’indomani della pubblicazione del secondo trailer di Grand Theft Auto VI si è discusso molto in Rete su cosa è stato mostrato, in particolare in molti si sono chiesti se quanto abbiamo visto fosse effettivamente catturato in-game.

Ora Rockstar Games ha voluto fugare ogni dubbio: intervenendo sui social, lo studio di sviluppo ha precisato che il trailer presenta un mix di sequenze di gameplay e cutscene. Inoltre, il tutto è stato catturato in-game su una PlayStation 5. A questo punto, però, è sorto un altro dubbio: si tratta del modello base di PS5 o di quello Pro?

In ogni caso, a prescindere da tutto, per scoprire come girerà GTA 6 sulle console della generazione corrente bisognerà aspettare più di un anno. Vi ricordiamo che il gioco uscirà su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026.