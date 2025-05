Mafia: Terra Madre in uscita ad agosto su PC e console

Hangar 13 e 2K hanno confermato le indiscrezioni spuntate qualche settimana fa annunciando che l’uscita di Mafia: Terra Madre (The Old Country in originale) è prevista l’8 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e GeForce NOW.

Nick Baynes, presidente di Hangar 13, ha fatto sapere che l’esperienza di gioco sarà compatta, lineare e mirata. È forse anche per questo motivo che il prezzo di vendita del prodotto è stato fissato a € 49,99. “Questo obiettivo ci ha permesso di offrire una storia cruda, realistica, brutale ed emozionante,” ha continuato Baynes. “Ambientata nella Sicilia dei primi anni del Novecento, questa storia delle origini mafiose segue il nostro protagonista, Enzo Favara, fin dal momento in cui presta giuramento alla famiglia criminale di Don Torrisi e poi lavora per loro.”

Gli sviluppatori promettono una narrazione emotiva e coinvolgente, ricca di colpi di scena che definiscono le migliori saghe criminali, il gioco unirà storytelling profondo e azione ad alta intensità, dove la posta in gioco è spesso la vita o la morte.

“Pensiamo che ci sia un vasto pubblico alla ricerca di storie avvincenti che non richiedano un enorme impiego di tempo“, ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. “Siamo entusiasti di inserire un gioco come Mafia: Terra Madre nel nostro portfolio e di offrire un’esperienza narrativa lineare, altamente

curata, che possa facilmente affiancarsi ai titoli con cui i nostri giocatori si divertono e si confrontano con maggiore regolarità.“