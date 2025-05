Paradox annuncia Europa Universalis V

Paradox Interactive ha annunciato Europa Universalis V, ultima incarnazione della serie di grand strategy ambientata nei secoli successivi alla scoperta dell’America.

In questo nuovo capitolo della serie avremo nuovamente modo di guidare una nazione dagli ultimi anni del Medioevo fino all’epoca delle grandi rivoluzioni, attraverso ben cinque secoli di Storia. Gli sviluppatori di Paradox Tinto promettono un sistema diplomatico più dettagliato, affiancato a un modello economico più sofisticato, un sistema militare rivisto e a una maggiore profondità logistica.

Al lancio saranno disponibili centinaia di nazioni, dalla dinastia Yuán alle città-stato italiane, dai clan in guerra del Giappone feudale al Papa in persona. Come al solito sarà possibile plasmare la Storia a proprio piacimento riscrivendo gli eventi più importanti che hanno segnato l’umanità. Ma dovremo anche gestire la nazione costruendo un’infrastruttura economica solida attraverso la quale produrre e commerciare beni, senza dimenticare di modellare la società scegliendone i valori fondanti e impostandone lo sviluppo politico, stando bene attenti a governare la nazione tenendo bene a mente la composizione culturale e religiosa dei popoli. A tal proposito, per la prima volta le popolazioni saranno rappresentate sulla mappa in modo dettagliato e le province potranno essere divise per religione o cultura.

Nessuna notizia circa la data di uscita. Sappiamo che Europa Universalis V verrà pubblicato prossimamente su PC via Steam.