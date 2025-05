Titan Quest II: rinviata l'uscita in Accesso Anticipato

In seguito all’ultimo playtest privato e ai feedback ricevuti, THQ Nordic e Grimlore Games hanno deciso di rinviare l’uscita di Titan Quest II in Accesso Anticipato.

La pubblicazione della versione in divenire dell’action RPG mitologico è stata posticipata di qualche mese, in questo modo il team di sviluppo avrà il tempo necessario per agire sulla base dei feedback dei giocatori. Ora l’uscita su Steam è prevista nel corso dell’estate.

Grimlore Games fa sapere che apporterà modifiche al sistema di controllo via mouse e tastiera, mentre verrà migliorato il feeling dei combattimenti, che molti utenti hanno reputato lenti e fiacchi. Ci sarà spazio anche per il bilanciamento delle abilità e per migliorare le performance tecniche del gioco, sebbene questi ultimi due aspetti verranno messi a punto durante la fase di Accesso Anticipato.

A questo punto speriamo di conoscere presto la nuova data di uscita.