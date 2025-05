Annunciato Alien: Rogue Incursion Evolved Edition per PC e PS5

Survios ha annunciato Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, ossia una versione “flat” dell’action a tinte horror pubblicato sul finire dello scorso anno per dispositivi VR (qui la nostra recensione).

Questa versione per così dire tradizionale del videogioco verrà pubblicata su PC (Steam) e PS5 il prossimo 30 settembre. “Come team che ama davvero Alien, siamo incredibilmente orgogliosi della storia originale e immersiva che abbiamo raccontato con Alien: Rogue Incursion,” ha dichiarato TQ Jefferson di Survios. “Dopo un ottimo inizio sulle piattaforme di realtà virtuale, siamo entusiasti di portare la Evolved Edition su PC e PlayStation 5 quest’anno, così che i fan di Alien possano vivere le vicende di Zula ovunque preferiscano giocare.”

Ricordiamo che Alien: Rogue Incursion racconta la storia di Zula Hendricks, una ex marine coloniale impegnata a smascherare gli esperimenti portati avanti dalla Weyland-Yutani. Accompagnata da Davis 01, Zula deve infiltrarsi in un laboratorio infestato da xenomorfi per raccogliere prove sulla Compagnia. Segnaliamo, infine, che questa è solo la prima parte delle vicende, mentre la seconda è attualmente in produzione.