No Rest for the Wicked: Moon Studios si dichiara in difficoltà

Tempi duri per Moon Studios dopo che diversi feedback negativi hanno affossato il punteggio delle recensioni utente di No Rest for the Wicked, attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam.

Intervenendo sul server Discord ufficiale del gioco (via Windows Central), il CEO Thomas Mahler ha scritto un appello ai giocatori chiedendo loro di lasciare una recensione positiva così da controbilanciare quelle di chi si lamenta di vari aspetti del prodotto. Teniamo a precisare che in questo caso non si tratta di review bombing fine a sé stesso, ma di utenti che lasciano una recensione negativa per vari motivi più che legittimi, come la denuncia di problemi tecnici, o per mettere in risalto alcune evidenti criticità legate al bilanciamento saltate fuori dopo la pubblicazione di “The Breach”, l’ultima patch pubblicata lo scorso 30 aprile.

Mahler ha però dichiarato che tali recensioni negative rischiano di mettere in difficoltà lo studio, soprattutto dopo che la società ha dovuto acquistare i diritti del gioco dal publisher, accollandosi tutto il rischio dello sviluppo e della pubblicazione di No Rest for the Wicked. Intervenendo successivamente sui social, Mahler ha poi precisato che Moon Studios non è in pericolo finanziario immediato, a margine di una vera e propria invettiva contro Jez Corden (il giornalista autore del report citato in questa notizia) che include anche attacchi indiscriminati alla comunità trans e prese di posizione politiche in chiave anti-woke.