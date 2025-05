Palworld: annunciate modifiche in seguito alla causa con Nintendo

La causa intentata da Nintendo dopo la denuncia di presunte violazioni di brevetti sta facendo sì che Pocketpair apporti delle modifiche anche sostanziali a Palworld.

Lo studio di sviluppo ha infatti annunciato l’imminente pubblicazione di una patch che rimuoverà la possibilità di librarsi in volo usando i Pal. Dall’aggiornamento 0.5.5 in poi, i giocatori dovranno usare un deltaplano al posto di una creatura vivente. I Pal potranno comunque fornire bonus alle caratteristiche durante il volo, ma non potranno più essere usati in sostituzione al deltaplano.

Da notare che questa non è la prima volta che Pocketpair pubblica una patch mirata a ridurre al minimo le beghe legali. Già sul finire dello scorso anno, con la pubblicazione della patch 0.3.11, venne rimossa la possibilità di evocare i Pal al proprio fianco lanciando una Sfera Pal. Da quel momento in poi, l’evocazione sarebbe avvenuta tramite un’animazione standard così da rimuovere eventuali riferimenti al franchise di Pokémon.

“Al momento siamo ancora impegnati in un lungo procedimento legale circa presunte violazioni di brevetti,” si legge nel comunicato. “Continuiamo a opporci a queste accuse e ad affermare la nullità di tali pretese. Tuttavia, abbiamo dovuto accertarci di mettere in atto alcuni compromessi per ridurre al minimo i disagi nello sviluppo e nella distribuzione di Palworld.”

Il team di Pocketpair ha poi voluto scusarsi direttamente con i giocatori per gli eventuali disagi causati da queste modifiche, assicurando al contempo che lo sviluppo andrà avanti.