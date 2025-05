Marvel 1943: Rise of Hydra slitta al 2026

Skydance Games ha annunciato il rinvio della data di uscita di Marvel 1943: Rise of Hydra. L’action game prodotto da Amy Hennig e Julian Beak non uscirà più quest’anno, come inizialmente previsto, bensì all’inizio dell’anno prossimo.

“Abbiamo un aggiornamento importante: Marvel 1943: Rise of Hydra verrà pubblicato all’inizio del 2026,” si legge nella nota diffusa via social. “Questo tempo aggiuntivo ci permetterà di perfezionare ulteriormente il gioco e di assicurarci di offrire la migliore esperienza possibile, una che sia all’altezza della nostra visione. Abbiamo in serbo novità entusiasmanti e non vediamo l’ora di condividerle presto!”

Ricordiamo che al momento non sono state annunciate le piattaforme di riferimento del gioco.