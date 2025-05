We Are Muesli presenta l'avventura narrativa In Their Shoes

Lo studio milanese We Are Muesli ha presentato In Their Shoes, una nuova avventura narrativa in uscita nel 2026 su PC (Steam) e dispositivi mobili.

Ambientato nel capoluogo lombardo, questo videogioco racconta le storie di sette abitanti di Milano mentre esploreremo le loro vite quotidiane attraverso una serie di brevi storie interattive chiamate “Momenti”. L’opera presenta finali multipli e storie che si incrociano a vicenda, mentre prova a catturare varie situazioni fugaci ma significative attraverso i Momenti, esplorando l’esperienza vissuta da ogni personaggio.

I giocatori dovranno districare il groviglio dei pensieri e guidare le reazioni dei personaggi, prendendo piccole decisioni che rivelano carattere, contesto e connessioni tra le sette persone protagoniste di In Their Shoes. L’obiettivo è quello di restituire un diario frammentato delle esperienze dei personaggi, provando a ricostruire la cronologia degli eventi e cercando di scoprire i tanti dettagli biografici nascosti, il tutto lasciandosi accompagnare da una colonna sonora lo-fi.

“In Their Shoes non parla di grandi narrazioni o archi eroici. Riguarda il modo in cui le persone vivono, pensano, si relazionano e affrontano la giornata, ispirato da una città molto vicina ai nostri cuori, Milano,” ha dichiarato Claudia Molinari, Game Director presso We Are Muesli. “Volevamo creare qualcosa di onesto e radicato nel reale, dove anche il più piccolo gesto ha peso, e dove chi gioca può fermarsi a riflettere sulle proprie azioni e scelte, sui sentimenti di ogni individuo, su come ogni personaggio si percepisce, su come sono trattati dagli altri e su come dovrebbero reagire ai piccoli grandi problemi che li riguardano, mentre navigano tra le relazioni e la città intorno a loro.”

“Dal punto di vista narrativo, volevamo deviare dalle strutture classiche del videogioco eroico-avventuroso, per avvicinarci a un tono più quotidiano, intimo. Il riferimento che ci guida è quello di certi film indipendenti americani dei primi Duemila, quelli che oggi si definiscono Mumblecore,” ha aggiunto Matteo Pozzi, Game Director presso We Are Muesli. “In Their Shoes è fatto di dialoghi reali, silenzi, sguardi, piccoli momenti che dicono tanto. Ci interessava esplorare quella zona grigia tra l’ordinario e il significativo, e farlo attraverso una lente profondamente umana.”

