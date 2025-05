Le vendite di PS5 salgono a quota 77,8 milioni di unità

Sony ha fatto sapere che le vendite complessive di PS5 hanno toccato quota 77,8 milioni di unità. Come sempre ci teniamo a precisare che si tratta delle console distribuite ai rivenditori, dunque non quelle effettivamente arrivate nei salotti dei consumatori finali. In totale sono state piazzate 2,8 milioni di console nell’ultimo trimestre che si è concluso lo scorso 31 marzo.

Nel presentare i risultati economici e finanziari relativi all’intero anno fiscale, Sony ha dichiarato che il reddito operativo della divisione Games & Network Services (ossia la divisione PlayStation) ha fatto registrare un incremento pari al 43% rispetto allo scorso anno, arrivando a toccare 414,8 miliardi di yen (circa 2,5 miliardi di euro).

L’aumento del reddito operativo è dipeso principalmente da un incremento dei ricavi legati al software, pari al 14% su base annua, sebbene le vendite dei videogiochi first party siano calate dai 39,7 milioni al 31 marzo 2024 ai 28,9 milioni al 31 marzo 2025. In calo anche i ricavi relativi all’hardware, con una flessione del 6% dovuta principalmente alle minori unità vendute (18,5 milioni di console nell’anno fiscale 2024/2025 rispetto alle 20,8 milioni di console del 2023/2024).

Per quanto riguarda le previsioni, Sony si aspetta un calo dei ricavi e del reddito operativo per la divisione PlayStation legato non solo al fisiologico calo delle vendite hardware, ma anche all’impatto che potrebbero avere i dazi imposti dall’amministrazione Trump.