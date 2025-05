Fine del supporto per The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive e Sumo Digital hanno annunciato la fine del supporto per The Taxas Chain Saw Massacre, il videogioco multiplayer ispirato all’omonimo franchise di film horror (“Non aprite quella porta” in italiano).

Le società hanno precisato che il gioco non riceverà ulteriori DLC, aggiornamenti e patch correttive dopo l’update che verrà pubblicato nel corso di questo mese su PC e console. Tuttavia verranno pubblicati dei piccoli aggiornamenti volti a supportare il matchmaking peer-to-peer. Viene inoltre aggiunto che The Texas Chain Saw Massacre rimarrà acquistabile e giocabile su tutte le piattaforme nonostante la fine del supporto.

“Come studio creativo, è fondamentale comunicare che abbiamo portato la nostra visione fino alla sua naturale conclusione creativa,” si legge nel comunicato diffuso via Steam. “Siamo un gruppo affiatato di appassionati e artisti dell’horror che lavorano costantemente per offrirvi esperienze cinematografiche. Apprezziamo chi comprende la visione che stiamo portando nel mondo del multiplayer asimmetrico a sfondo horror perché, diciamocelo, potrebbe non essere per tutti. Ma chi la comprende, chi ha ampliato la propria cerchia di giocatori per giocare a The Texas Chain Saw Massacre, chi si è dilettato nel terrore, nell’orrore e nella bellezza di questo mondo con i propri amici ci motiva e ci spinge a continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: creare i vostri giochi horror preferiti.”