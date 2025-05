Hogwarts Legacy: un trailer per la versione Nintendo Switch 2

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione per Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy. Il video è stato diffuso in occasione dell’apertura dei pre-order del gioco.

Questo nuovo trailer mette a confronto la versione pubblicata in precedenza sulla prima Nintendo Switch con la nuova in uscita il 5 giugno, in concomitanza con il lancio di Switch 2. Oltre a contare su un comparto grafico migliorato, la versione di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 supporta i

comandi del nuovo Joy-Con2 e presenta tempi di caricamento ridotti.

Segnaliamo, infine, che i possessori dell’edizione digitale o fisica per Nintendo Switch potranno approfittare di uno sconto sull’acquisto della versione digitale del gioco per Switch 2.