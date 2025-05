S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition in arrivo su PC e console

GSC Game World ha annunciato l’arrivo imminente di S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Questa raccolta include i primi tre videogiochi della serie pubblicati dal 2007 al 2009, dunque Shadow of Chornobyl, Clear Sky e Call of Prypiat. I tre titoli sono stati rimasterizzati e potranno contare su un’illuminazione migliorata, texture a risoluzione più alta e modelli 3D più dettagliati, shader avanzati e sequenze di intermezzo pre-renderizzate in 4K.

Su console saranno disponibili varie modalità grafiche.

Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro : Qualità (4K nativo e 30 FPS), Bilanciato (4K in upscaling e 40 FPS), Performance (4K in upscaling e 60 FPS), Ultra Performance (2K in upscaling e 20 FPS).

: Qualità (4K nativo e 30 FPS), Bilanciato (4K in upscaling e 40 FPS), Performance (4K in upscaling e 60 FPS), Ultra Performance (2K in upscaling e 20 FPS). Xbox Series S: Qualità (2K nativo e 30 FPS), Bilanciato (2K in upscaling e 40 FPS), Performance (1080p e 60 FPS).

Inoltre sarà possibile condividere mod tra PC e console tramite il supporto integrato con mod.io. In più, su console saranno supportati i controlli tramite mouse e tastiera. Per quanto riguarda la versione PC, questa sarà ottimizzata per Steam Deck, potrà contare sull’integrazione con il Workshop di Steam, e saranno supportati i principali gamepad.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 maggio. I possessori del gioco in formato PS4 o Xbox One riceveranno l’upgrade alla Enhanced Edition gratuitamente. Anche i possessori delle versioni digitali degli originali su PC otterranno gratuitamente i rispettivi videogiochi in formato Enhanced Edition. Per quanto riguarda i prezzi, la trilogia costerà € 39,99, mentre i tre giochi saranno anche acquistabili singolarmente al prezzo di € 19,99.