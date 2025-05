Steam: Valve smentisce la violazione dei dati degli utenti

In merito alle notizie circolate nelle scorse ore circa una presunta violazione dei dati sensibili degli utenti di Steam, Valve ha diffuso un comunicato ufficiale in cui viene smentito che i sistemi di sicurezza della piattaforma siano stati hackerati.

Secondo quanto dichiarato da Valve, la fuga di informazioni riguarderebbe un sistema utilizzato per inviare codici di autenticazione monouso agli utenti tramite SMS, tuttavia questi dati non sarebbero associati agli specifici “account di Steam, alle password, alle informazioni di pagamento o ad altri dati sensibili“. Viene precisato che i messaggi non possono essere utilizzati per accedere agli account, anche perché è poi necessaria una seconda conferma tramite email.

In conclusione, Valve spiega che non è necessario cambiare la password di accesso al proprio account di Steam, mentre consiglia di utilizzare l’applicazione di autenticazione per dispositivi mobili poiché più sicura.