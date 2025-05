SNK: il CEO Kenji Matsubara si dimette dopo il flop di Fatal Fury

SNK Corporation ha annunciato che il CEO Kenji Matsubara ha dato le dimissioni. Secondo quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, d’ora in poi Matsubara rivestirà il ruolo di semplice consulente per continuare a prestare la sua esperienza al servizio di SNK.

La notizia arriva a poche settimane dal lancio a dir poco disastroso di Fatal Fury: City of the Wolves. Nonostante sia stato accolto bene dalla critica (anche da TGM) e l’opinione generale dell’utenza sia positiva, le vendite del picchiaduro non hanno raggiunto le previsioni della società. Basti pensare che le vendite nel solo Giappone hanno a stento superato quota 6 mila unità in due settimane, mentre nel resto del mondo il gioco non è riuscito a entrare nelle classifiche dei giochi più venduti. Per quanto riguarda la versione PC, su Steam il picco giornaliero di utenti attivi in contemporanea si ferma a poco più di mille.

“Durante il suo mandato come CEO, Matsubara ha avuto un ruolo determinante nel guidare la crescita e l’innovazione della società,” si legge nella nota stampa diffusa dalla società giapponese (ma di proprietà del fondo di investimenti pubblico dell’Arabia Saudita). “Ha trasformato SNK espandendo la sua divisione di sviluppo e rafforzando le sue funzioni di vendita e marketing, trasformandola in un publisher globale in grado di competere a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione esprime la sua più profonda gratitudine a Matusbara per la sua dedizione e leadership durante un periodo di trasformazione così importante nella storia dell’azienda.”