Il Death Stranding World Strand Tour 2 farà tappa a Lucca

Kojima Productions ha annunciato che il Death Stranding World Strand Tour 2 arriverà anche in Italia con tappa a Lucca il prossimo mese di novembre.

Si tratta di un tour che porterà lo studio in giro per il mondo per presentare Death Stranding 2: On the Beach, con eventi e ospiti speciali in ognuna delle dodici tappe previste, da giugno fino alla fine dell’anno, con la città toscana designata come appuntamento finale del tour.

Di seguito tutte le tappe del Death Stranding World Strand Tour 2 e le relative date.

8 giugno – Los Angeles

14 giugno – Sydney

26 giugno – Tokyo

28 giugno – Parigi

30 giugno – Londra

4 luglio – Seul

6 luglio – Taipei

9 luglio – Hong Kong

12 luglio – Shanghai

Agosto – Riyadh

Ottobre – San Paolo

Novembre – Lucca

I dettagli di ogni appuntamento verranno annunciati prossimamente. Ricordiamo, infine, che Death Stranding 2: On the Beach verrà pubblicato su PS5 il 24 giugno 2025.