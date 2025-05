Jade Raymond lascia Haven Studios, Fairgames rinviato

Sony ha confermato la fuoriuscita di Jade Raymond dall’organico di Haven Studios, lo studio di sviluppo canadese che la stessa Raymond aveva fondato nel 2021 dopo aver lasciato la fallimentare divisione gaming di Google.

“Jade Raymond è stata un partner incredibile e una forza visionaria nel fondare Haven Studios,” ha dichiarato un portavoce di PlayStation in un comunicato diffuso via Bloomberg. “Le siamo profondamente grati per la sua leadership e per i suoi contributi. Le auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua vita.”

Secondo quanto riportato da Jason Schreier, lo staff di Haven non sarebbe stato informato delle motivazioni che hanno portato all’addio della Raymond. Tuttavia, la notizia sarebbe arrivata a poche settimane di distanza da un test di Fairgames, uno dei pochi live service rimasti in produzione in quel di PlayStation dopo il clamoroso flop di Concord. Questo test non sarebbe andato bene, tanto che alcuni sviluppatori sarebbero preoccupati circa la buona riuscita del progetto. Tant’è che il gioco sarebbe stato rinviato al prossimo anno, rispetto alla finestra di lancio inizialmente prevista entro l’autunno del 2025.