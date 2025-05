Syberia Remastered annunciato a sorpresa, in uscita quest'anno

Microids ha annunciato a sorpresa Syberia Remastered, un rifacimento a opera di Studio Virtuallyz e Microids Studio Paris del primo capitolo della saga di avventure grafiche nata dalla mente di Benoît Sokal.

I personaggi e le ambientazioni sono stati riprogettati in 3D per migliorare il coinvolgimento visivo. Gli enigmi sono stati ripensati per rendere l’esperienza più intuitiva, preservando il loro ruolo centrale nella scoperta dei segreti di Voralberg. Lo stesso gameplay è stato modernizzato attraverso l’implementazione di controlli più fluidi e grazie a un’interfaccia aggiornata, senza andare a compromettere la natura contemplativa della narrazione.

La storia di Syberia Remastered seguirà ancora una volta le vicende di Kate Walker attraverso varie ambientazioni, dalla cittadina alpina di Valadilène alle regioni della Russia Orientale, offrendo un mondo caratterizzato da automi e ingranaggi, in cui realtà e immaginazione si mescolano. Tutto inizia quando Kate Walker, una brillante esperta legale di New York, viene inviata sulle Alpi per finalizzare la vendita di una vecchia fabbrica di automi. Tuttavia, ciò che parte come un incarico di routine si trasforma presto in un’avventura fantastica costellata da personaggi eccentrici e ambientazioni accattivanti.

Syberia Remastered verrà pubblicato nel corso dell’ultimo trimestre del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione rimasterizzata arriva dopo il lancio di Amerzone – The Explorer’s Legacy, il rifacimento dell’opera prima di Sokal di cui potete leggere la nostra recensione a cura di Paolo Besser.