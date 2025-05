Activision ha annunciato la fine del supporto per Call of Duty: Warzone Mobile, la versione free-to-play per dispositivi Android e iOS del suo sparatutto competitivo. Il gioco è stato inoltre già rimosso dall’App Store e dal Google Play Store, pertanto non è più possibile scaricarlo.

Viene tuttavia fatto sapere che chiunque abbia ancora l’applicazione installata sul proprio dispositivo potrà continuare a giocarci. A tal proposito, i server rimarranno attivi fino a nuova comunicazione. Sono inoltre stati sospesi gli acquisti con denaro reale, ma i punti COD residui possono essere spesi nel negozio in-game. Non sono previsti rimborsi.

Termina dunque così l’esperimento di Call of Duty: Warzone Mobile, che d’ora in avanti non riceverà più ulteriori contenuti. Activision ha motivato questa decisione dichiarando che “il progetto non ha soddisfatto le nostre aspettative rispetto agli standard delle versioni PC e console“.