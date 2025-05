Warhammer 40,000: Dawn of War, probabile remaster in vista

Stando un recente leak, è probabile che il primo Warhammer 40,000: Dawn of War possa essere oggetto di una remaster. L’informazione proviene da una fuga di notizie da parte di Games Workshop, la società britannica specializzata in giochi da tavolo e wargame detentrice, tra gli altri, dei diritti di Warhammer 40,000.

Come rivelato da Auspex Tactics, una fonte decisamente affidabile in campo hobbistico, Games Workshop starebbe per annunciare un nuovo box set contenente alcune miniature di Warhammer 40,000 (Space Marine nello specifico) intitolato proprio Dawn of War. La confezione di questo box raffigurerebbe un Blood Raven, un capitolo successore degli Ultramarine creato appositamente per la saga di videogiochi targata Relic Entertainment.

Tra l’altro, la tempistica di questo leak è interessante: tra qualche giorno, il 22 maggio per essere precisi, è previsto il Warhammer Skulls, ossia il consueto evento annuale dedicato ai videogiochi ispirati ai franchise dei wargame targati Games Workshop. Che sia quella la cornice in cui assisteremo all’annuncio? Per aggiungere carne al fuoco, ricordiamo che qualche mese fa Relic Entertainment non ha escluso la possibilità di rimasterizzare alcuni dei suoi videogiochi del passato.