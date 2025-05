Naughty Dog lavora a un secondo gioco oltre Intergalactic

Non c’è solo Intergalactic: The Heretic Prophecy in lavorazione presso Naughty Dog. Lo studio statunitense sta infatti lavorando anche a un secondo progetto, come dichiarato dal presidente Neil Druckmann.

Intervenendo nel podcast Press X to Continue, Druckmann ha fatto sapere di essere al momento impegnato in questo secondo progetto come semplice producer. “Posso fare da mentore, osservare l’altro team, dare feedback e comportarmi come un vero dirigente,” ha detto. “Mi piacciono tutti questi ruoli e il fatto di poter passare da uno all’altro rende il mio lavoro molto stimolante e sempre nuovo. Non mi annoio mai.”

Naturalmente non si conoscono ulteriori dettagli su questo progetto. Nel mentre vi ricordiamo che Intergalactic: The Heretic Prophecy verrà pubblicato prossimamente su PC.