Senua’s Saga: Hellblade II in uscita su PS5 in estate

by The Games Machine

Spotlight #12 SWITCH 2, Mafia, Palworld e In Their Shoes

Com’è DAVVERO Switch 2? Ce lo racconta Claudio Magistrelli, dall’evoluzione di Mario Kart e Donkey Kong fino ai joycon. Ma parliamo anche con Daniele Dolce della causa tra Nintendo e Pocketpair per Palworld, Mafia: Terra Madre e il nuovo progetto videoludico dei We Are Muesli – In Their Shoes – in arrivo nel 2026.

Qui articolo completo su Switch 2 https://www.thegamesmachine.it/speciali/293187/speciale-nintendo-switch-2-abbiamo-messo-le-mani-sulla-nuova-console-nintendo/