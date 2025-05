Atomfall è un successo, Rebellion non esclude un sequel

Il mese scorso abbiamo riportato la notizia del successo di Atomfall, il quale è riuscito ad attrarre oltre 2 milioni di giocatori, tanto che Rebellion ha dichiarato di aver recuperato i costi di sviluppo quasi immediatamente dopo il lancio.

In un’intervista pubblicata su GamesIndustry, il CEO Jason Kingsley ha parlato del futuro dello studio britannico, spiegando che tra i prossimi progetti della società potrebbe esserci un sequel di Atomfall proprio grazie al successo di quest’ultimo. “Vogliamo creare più Sniper Elite, vogliamo sviluppare più Zombie Army, vogliamo fare più Strange Brigade,” ha dichiarato Kingsley. “Ora a quanto pare vogliamo fare più Atomfall. È stato un successo, possiamo recuperare le risorse per farlo? Non lo so.”

Kingsley ha poi puntato i riflettori sulle dimensioni del progetto, affermando che Rebellion non può permettersi di spendere centinaia di milioni di dollari per sviluppare un singolo videogioco, per questo la società crea titoli a medio budget: “Non decidiamo di rientrare deliberatamente in questa fascia media, ma è quello che possiamo fare, e quello che possiamo fare con successo. Non possiamo permetterci di spendere 200 milioni per realizzare un gioco. Semplicemente non abbiamo 200 milioni.”

Il CEO ha poi parlato del rapporto con Microsoft che ha permesso di pubblicare Atomfall sul servizio Game Pass al lancio. Questa mossa ha permesso a Rebellion di mitigare i rischi derivanti dalla pubblicazione di una nuova IP, garantendo un discreto margine di sicurezza finanziaria. Kingsley spiega che Microsoft assicura un certo livello di introiti, indipendentemente dal prezzo di vendita, tuttavia le vendite sulla piattaforma Xbox in quel caso diminuiscono. Il CEO ha però precisato che il gioco vale la candela, dal momento che gli introiti dal Game Pass sono più alti rispetto alle potenziali vendite su Xbox.

In ogni caso, ricordiamo che Atomfall è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che ovviamente sul servizio in abbonamento Game Pass. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione.