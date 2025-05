Sony sta per chiudere il programma PlayStation Stars

Sony ha annunciato la chiusura imminente del programma fedeltà PlayStation Stars. La notizia è stata comunicata agli utenti tramite una email diffusa in queste ore.

Con effetto immediato, il programma non accetterà più nuovi utenti. I giocatori che hanno già aderito al programma, invece, potranno continuare a riscattare i punti fino alla loro scadenza per ottenere gli articoli disponibili nel catalogo delle ricompense. Per quanto riguarda le Campagne, queste saranno attive fino al 23 luglio 2025. Dopo questa data, non saranno più disponibili campagne o livelli e non si potranno più ottenere ricompense o vantaggi di stato aggiuntivi.

Il servizio PlayStation Stars cesserà definitivamente il 2 novembre 2026, dopodiché non sarà più accessibile e non potranno più essere riscattati i punti. Sony ha infine dichiarato di essere al lavoro per un nuovo programma fedeltà.