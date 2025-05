Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition è ufficiale

Se pochi giorni fa abbiamo dato notizia di una possibile remaster, ora Relic Entertainment ha ufficializzato l’annuncio di Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition.

Come potete immaginare, si tratta di una versione rimessa a nuovo del classico strategico in tempo reale uscito originariamente più di venti anni fa, nel 2004. Questa Definitive Edition include tutti i contenuti del gioco base e delle espansioni pubblicate negli anni successivi, dunque Winter Assault, Dark Crusade e Soulstorm. Pertanto sono presenti quattro campagne single player, nove fazioni giocabili e centinaia di mappe per le schermaglie offline e multiplayer.

Sul versante tecnico, questa riedizione supporta il 4K, texture migliorate e illuminazione basata sulle immagini per una maggiore fedeltà. L’illuminazione globale, i riflessi delle unità e le ombre sono stati migliorati, mentre la nuova lucentezza delle unità e l’illuminazione emissiva migliorano la resa grafica complessiva. Inoltre il codice è stato migliorato per supportare al meglio i sistemi operativi a 64-bit, mentre viene mantenuto il pieno supporto alle mod già realizzate dalla community negli ultimi due decenni.

“La Definitive Edition celebra il Dawn of War originale e preserva l’eredità di questo storico titolo di Warhammer 40,000 per gli anni a venire“, ha dichiarato Justin Dowdeswell, CEO di Relic Entertainment. “Warhammer 40,000 è più popolare che mai e vogliamo che i nuovi giocatori possano vivere la genesi del franchise di Dawn of War, offrendo al contempo ai nostri fan di lunga data una piattaforma per riviverlo nella sua interezza.”

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition verrà pubblicato quest’anno su PC tramite Steam e GOG.