Durante l’ultima edizione del Warhammer Skulls, SEGA e Relic Entertainment hanno annunciato Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, ossia una versione rimasterizzata del videogioco d’azione uscito originariamente nel 2011.

Sviluppata in collaborazione con SneakyBox, la remaster offrirà texture migliorate, supporto nativo alla risoluzione 4K, una revisione del motore grafico al fine di consentire la modernizzazione dei modelli 3D e degli effetti grafici. Inoltre, è stata aggiornata l’interfaccia per garantire un’esperienza utente migliore. Per finire, l’audio è stato rimasterizzato, mentre ora il gioco supporta appieno i sistemi operativi a 64-bit. Sono inoltre inclusi i contenuti multiplayer del videogioco originale.

“Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition non è soltanto un miglioramento tecnico, è un’opera di restauro fatta con amore“, ha dichiarato il producer Vaidas Mikelskas di SneakyBox. “Abbiamo cercato di preservare lo spirito della versione originale modernizzando l’esperienza per i giocatori di oggi. Questa Master Crafted Edition è una conversazione rispettosa tra passato e presente, che conserva ciò che rendeva speciale il gioco originale ma lo fa brillare in tutto il suo splendore per una nuova generazione di giocatori.”

Il gioco verrà pubblicato il 10 giugno su PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) e Xbox Series X|S e verrà venduto al prezzo di € 39,99. Sarà inoltre incluso al lancio nel servizio in abbonamento Game Pass.