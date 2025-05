Warhammer 40,000: Boltgun 2 è ufficiale, uscirà nel 2026

Iniziate a recitare le litanie dell’odio perché presto potrete tornare a vestire i panni del vetarano Malum Caedo in Warhammer 40,000: Boltgun 2. Big Fan Games e Auroch Digital hanno infatti presentato il sequel del boomer shooter uscito esattamente due anni fa.

Boltgun 2 riprende la narrazione laddove si era interrotta nel capitolo precedente, portando Malum Caedo in nuove ambientazioni dove incontrerà alcuni tra i nemici più temibili dell’Imperium. Oltre ai cultisti e agli Space Marine del Caos, il veterano della guardia risoluta dovrà fare i conti anche con i micidiali demoni di Khorne, il dio della violenza, della battaglia e del sangue. Naturalmente non mancheranno nuove armi, una campagna con bivi che portano a livelli differenti, biomi che spaziano dalle guglie delle città formicaio a giungle impenetrabili, nonché una navigazione migliorata tra i livelli per non perdere mai l’orientamento.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 uscirà nel corso del 2026 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.