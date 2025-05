Campfire Cabal torna in attività, al lavoro sul prossimo Expeditions

Quasi due anni dopo la notizia della chiusura da parte di Embracer, Campfire Cabal ha annunciato di essere tornato in attività. Forse ricorderete che l’allora il creative director Jonas Wæver lasciò uno spiraglio aperto, alludendo alla possibilità che lo studio potesse tornare a sviluppare videogiochi. Oggi quell’eventualità è diventata realtà.

In un comunicato diffuso sul sito ufficiale dello studio, il team di Campfire Cabal ha precisato che lo studio non è mai stato definitivamente chiuso, ma è stato pesantemente ridimensionato. I pochi dipendenti rimasti non hanno mai smesso di portare avanti il progetto partito nel 2022, tant’è che ora è stato dato il via libera al passaggio allo stadio di piena produzione. Ciò significa che lo studio sta nuovamente assumendo personale per portare a termine i lavori.

Ma a cosa sta lavorando Campfire Cabal? Il team ha voluto svelare qualche primo dettaglio, annunciando di avere in cantiere un nuovo capitolo della saga Expeditions. Viene inoltre precisato che sono stati proprio loro a pubblicare l’ultima patch di Expeditions: Rome uscita lo scorso novembre.

“Non siamo ancora pronti a rivelare maggiori dettagli su questo nuovo capitolo,” si legge nel comunicato. “Ma possiamo confermare che, come ogni gioco di Expeditions, è ambientato in un nuovo periodo della nostra storia e in una nuova parte del mondo per la serie. E come ogni gioco di Expeditions, questo sarà un ulteriore passo avanti in termini di qualità rispetto al suo predecessore.”