Nintendo Switch 2 è compatibile con i mouse USB

Una delle funzionalità della prossima console della Casa di Kyoto è stata presentata informalmente da Michi Ryu, il producer di Nobunaga’s Ambition: Awakening CE. Ryu ha mostrato del gameplay e durante la sessione di gioco ha collegato un mouse USB a Nintendo Switch 2, dimostrandone la piena compatibilità.

Il producer ha spiegato che, una volta connesso, il mouse ha priorità sui Joy-Con 2. Ciò ovviamente non significa che tutti i videogiochi per Nintendo Switch 2 supporteranno i controlli via mouse, ma la console è compatibile e alcuni titoli potrebbero supportare questa periferica. Da notare che durante la prova è stato utilizzato un mouse cablato, pertanto al momento non sappiamo se saranno supportati anche quelli wireless.

Ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 5 giugno. Il nostro Claudio Magistrelli ha avuto l’opportunità di provare la console in anteprima: qui trovate le sue impressioni.