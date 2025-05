Missile Command Delta in uscita a luglio su PC e console

Atari ha annunciato la data di uscita di Missile Command Delta, la rivisitazione moderna del classico videogioco arcade degli anni Ottanta. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.

Il videogioco sviluppato da 13AM Games e Mighty Yell trasporta il giocatore all’interno di un bunker sotterraneo pieno di stanze chiuse ed enigmi da risolvere. Inoltre, il gameplay del videogioco originale è stato trasformato in uno strategico a turni: sarà infatti necessario pianificare le mosse in anticipo per sventare gli attacchi missilistici nemici, sfruttando le armi a propria disposizione per intercettare le testate e prevenire l’annientamento.

Tra un allarme missilistico e l’altro dovremo indagare sul mistero del bunker prima che sia troppo tardi, conversando con le altre persone presenti nel sotterraneo e potenziando il proprio arsenale.

Missile Command Delta uscirà l’8 luglio su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.