Dragon Quest I & II HD-2D Remake in uscita a ottobre

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ossia la raccolta che comprende i remake completi dei primi due capitoli della storica saga di JRPG.

In Dragon Quest I & II HD-2D Remake mette i giocatori nei panni dei discendenti di Erdrick, il leggendario eroe il cui retaggio si tramanda di generazione in generazione dopo gli eventi di Dragon Quest III HD-2D Remake. I fan della saga potranno continuare la storia grazie a questi giochi, mentre i nuovi giocatori potranno optare per la nuova raccolta Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, che riunisce tutti e tre i videogiochi in un’unica raccolta.

I remake potranno contare su una grafica rinnovata in HD-2D un sistema di battaglia perfezionato, vari aggiornamenti generali e nuove aggiunte alla storia; inoltre, entrambi i remake includono diversi contenuti inediti. Dragon Quest I & II HD-2D Remake verrà pubblicato il 30 ottobre su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima a cura di Stefano Calzati.