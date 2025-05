Nacon acquisisce nuovamente la licenza ufficiale WRC

Con la scadenza del contratto siglato in precedenza tra Electronic Arts e WRC, la società che si occupa di gestire la licenza del campionato mondiale di rally ha stretto una nuova partnership con Nacon.

L’accordo firmato nei giorni scorsi garantisce al publisher francese i diritti esclusivi per PC e console a partire dal 2027 e fino al 2032, lungo un totale di sei stagioni del campionato. Si tratta di un ritorno in casa Nacon: la società ha infatti già detenuto in passato la licenza WRC, dal 2015 al 2023. Nacon fa sapere di aver già dato il via ai lavori su un nuovo videogioco di rally, un vero e proprio reboot della serie, con l’obiettivo di offrire ai fan un’esperienza coinvolgente e autentica.

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con WRC Promoter. Questa licenza iconica offre un terreno di gioco eccezionale per creare un’esperienza di guida altamente raffinata, all’altezza delle aspettative degli appassionati di rally“, ha dichiarato Alain Falc, CEO di NACON. “Tra il 2015 e il 2023, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i team ufficiali del campionato e con numerosi piloti, acquisendo così una solida e unica competenza nel tradurre il rally in un’esperienza videoludica. Questa nuova avventura segna un traguardo importante: un progetto completamente ripensato, guidato da un team appassionato e specializzato, con la chiara ambizione di portare i giochi di rally verso nuove vette“.

La notizia arriva all’indomani dell’annuncio da parte di Codemasters circa lo stop su ulteriori progetti a tema rally. Ricordiamo che Codemasters ha sviluppato il precedente videogioco ufficiale del campionato, EA Sports WRC, sotto l’egida di Electronic Arts.