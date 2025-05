Battle Aces è stato cancellato, l'RTS competitivo non uscirà mai

Nonostante l’ultima closed beta si sia tenuta appena il mese scorso, anzi, proprio come conseguenza del test privato, Uncapped Games ha deciso di fermare lo sviluppo di Battle Aces e cancellare definitivamente l’RTS competitivo per PC.

“Creare Battle Aces è stato estremamente gratificante e siamo grati per la passione e il supporto della nostra community. Purtroppo, i risultati dei primi test non sono stati abbastanza solidi da supportare lo sviluppo continuo,” si legge nel comunicato stampa ufficiale. “Questa decisione non è stata presa alla leggera. Battle Aces rappresentava una visione audace: il nostro tentativo di reinventare il genere degli strategici in tempo reale per una nuova generazione. Ci siamo prefissati di creare qualcosa di veloce, tattico e accessibile, pur mantenendo la profondità che rende speciale un RTS. In ogni fase del processo, dai playtest interni alle beta chiuse, siamo stati alimentati dal vostro entusiasmo, dal vostro feedback e dal vostro supporto.”

Battle Aces venne annunciato esattamente un anno fa durante lo scorso Summer Game Fest da David Kim, un ex dipendente di Blizzard che ha lavorato a StarCraft 2. L’obiettivo di Uncapped Games, una sussidiaria del colosso cinese Tencent, era quello di creare un videogioco che potesse offrire partite rapide e prive del micromanaging tipico degli RTS più famosi. Evidentemente questa visione non è stata accolta positivamente dal pubblico, ammesso che esista ancora un pubblico per gli RTS competitivi.