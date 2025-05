Cities: Skylines II, la prima espansione è stata rinviata di nuovo

Paradox Interactive e Colossal Order hanno annunciato l’ennesimo rinvio per Bridges & Ports, la prima espansione di Cities: Skylines II.

Gli sviluppatori hanno spiegato che il contenuto aggiuntivo non ha ancora raggiunto gli standard qualitativi previssati, per questo motivo non verrà pubblicato il mese prossimo, come inizialmente previsto, bensì nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia, l’aggiornamento gratuito che avrebbe dovuto vedere la luce in concomitanza con il lancio dell’espansione verrà ugualmente pubblicato tra poche settimane: l’11 giugno.

L’update introdurrà due ponti, tre tipologie di banchine e altrettanti moli. Si tratta di un primo assaggio dei contenuti in arrivo prossimamente con la prima espansione di Cities: Skylines II.