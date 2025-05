Kingmakers: annunciata la data di uscita in Accesso Anticipato

Il publisher tinyBuild ha annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato di Kingmakers, l’ibrido action e strategico in tempo reale sviluppato da Redemption Road.

Impersonando un soldato che viaggia indietro nel tempo, verremo catapultati indietro di cinque secoli fino all’Inghilterra medievale per cambiare le sorti di una guerra sanguinosa e scongiurare l’apocalisse. Ogni battaglia si presenta come un’autentica simulazione in tempo reale, con migliaia di soldati che combattono in contemporanea. Ogni persona presente sul campo è controllata da un’IA multi-thread di nuova generazione, che ne determina le decisioni, l’orientamento e la lealtà.

Il gioco sarà affrontabile sia in solitaria, sia in cooperativa unendosi agli eserciti di altri tre amici. In più, in qualsiasi momento è possibile prendersi una pausa dai combattimenti per impartire direttamente gli ordini ai propri soldati. Oltre alle tipiche armi medievali, potremo usare anche i mezzi di distruzione moderni: non solo fucili e armi automatiche, ma anche carri armati, moto e bombe.

Kingmakers sarà disponibile dall’8 ottobre su PC tramite Steam ed Epic Games Store.