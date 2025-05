Polemiche per Squad 22: ZOV, un RTS filorusso su Steam

Su Steam è stato appena pubblicato Squad 22: ZOV, un nuovo strategico in tempo reale che ha scatenato un’ondata di polemiche poiché accusato di essere legato direttamente all’Esercito Russo.

D’altra parte la descrizione ufficiale del gioco sul negozio digitale lascia poco spazio a dubbi. Leggiamo infatti che è “basato sulle vere esperienze dei veterani russi nella guerra in Ucraina“, tanto da essere stato “progettato grazie alle informazioni di veterani russi e soldati in attività” così da offrire un’esperienza autentica e intensa. In più, viene dichiarato che il gioco viene consigliato direttamente dall’Esercito Russo come manuale di tattica base per i cadetti e per il cosiddetto Yunarmy, ossia il programma di addestramento governativo rivolto a bambini e adolescenti istituito direttamente dal presidente russo Putin.

Pertanto vi sono davvero pochi dubbi che Squad 22: ZOV sia uno strumento di propaganda, tant’è che lo stesso gioco si basa su operazioni militari realmente portate avanti dalla Russia in Ucraina negli ultimi tre anni, dallo scoppio della cosiddetta “operazione militare speciale” del febbraio del 2022. Il videogioco viene segnalato dal Centro Ucraino per il Contrasto alla Disinformazione come uno dei vari progetti portati avanti dalla Russia per militarizzare la società e giustificare il conflitto.

Inutile dire che sui forum di Steam vi sono moltissimi utenti che stanno chiedendo a Valve di rimuovere il gioco dalla piattaforma, contrapposti ad altrettanti troll o utenti russi che invece parteggiano per la fazione opposta. Dal canto nostro vi invitiamo alla prudenza: trattandosi di un videogioco free-to-play sviluppato da un team russo con forti legami con il governo e gli apparati militari, non sappiamo se l’eseguibile sia o meno sicuro. Pur avendo superato il processo di certificazione di Steam, non sarebbe la prima volta che un videogioco pubblicato sulla piattaforma venga utilizzato per diffondere malware.