EA avrebbe cancellato Black Panther e chiuso Cliffhanger Games

Secondo le indiscrezioni riportate dalla redazione di IGN, Electronic Arts avrebbe cancellato il videogioco di Black Panther e chiuso Cliffhanger Games, lo studio fondato nel 2021 assieme a ex di Monolith Productions.

IGN fa riferimento a una presunta email interna firmata da Laura Miele, presidente di EA Entertainment, in cui verrebbe spiegato che tale decisione è stata presa al fine di affinare l’attenzione del publisher e investire le energie creative in opportunità di crescita più significative. Al momento non è chiaro il numero di persone che avrebbero perso il lavoro, ma i licenziamenti si inserirebbero all’interno di una seconda ondata di tagli dopo quelli annunciati il mese scorso che hanno coinvolto anche Respawn e Codemasters.

Electronic Arts starebbe valutando di trasferire in altri studi e in altre posizioni lavorative alcuni dei dipendenti coinvolti in questa riorganizzazione. Inoltre, Miele avrebbe dichiarato che EA Entertainment punta a concentrarsi su alcune serie chiave, come Battlefield, The Sims, skate e Apex Legends, mentre avrebbe assicurato che continua a investire su Iron Man di EA Motive, sul terzo Star Wars: Jedi di Respawn, e sul prossimo Mass Effect di BioWare.