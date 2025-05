Mundfish lancia l'etichetta di publishing Powerhouse

Dopo il successo trasversale riscosso da Atomic Heart, è notizia di queste ore del raggiungimento di quota 10 milioni di giocatori, Mundfish ha deciso di stabilire una nuova etichetta di publishing denominata Mundfish Powerhouse.

Lo studio russo-cipriota ha intenzione di mettere le competenze acquisite in questi anni al servizio di sviluppatori indipendenti e finanziatori in cerca di nuovi progetti in cui investire. “Riconosciamo il talento nel settore dei videogiochi e le idee innovative,” si legge sul sito della neonata etichetta. “Mundfish Powerhouse è il nostro modo di coltivare questi talenti, aiutandoli a crescere e prosperare in un ambiente competitivo. Qualità, creatività e una visione unica sono essenziali per noi nella selezione dei progetti Powerhouse. Non ci limitiamo a generi specifici o a condizioni rigide. Cerchiamo veri visionari.”

Powerhouse intende offrire un supporto pieno e costante agli sviluppatori sin dall’inizio dei lavori, aiutando gli studi a gettare delle fondamenta solide su cui costruire l’eventuale successo futuro. Al momento Mundfish ha aperto le richieste, così che chiunque voglia sottoporre dei progetti possa farlo in piena tranquillità.