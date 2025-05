Mafia: Terra Madre, il primo diario di sviluppo è dedicato alla Sicilia

Hangar 13 ha pubblicato un video diario di sviluppo di Mafia: Terra Madre dedicato interamente all’ambientazione siciliana e alla promessa di autenticità espressa dagli sviluppatori.

Il team spiega che la Sicilia sarà equiparabile a un personaggio, una protagonista silenziosa che accompagnerà il giocatore attraverso tutta l’avventura. Per questo Hangar 13 si è avvalso della consulenza di Stormind Games. Si tratta dello studio di sviluppo italiano con base proprio in Sicilia noto principalmente per i due Remothered (sviluppati in collaborazione con Darril Arts), Batora: Lost Heaven e A Quiet Place: The Road Ahead.

Il filmato appena pubblicato illustra alcuni retroscena dello sviluppo che hanno poi contribuito alla trasposizione virtuale dell’isola nel gioco, con i suoi paesaggi caratteristici e rurali tipici degli inizi del Novecento.

Ricordiamo che Mafia: Terra Madre sarà disponibile dall’8 agosto su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che si tratterà di un’esperienza di gioco compatta e lineare completamente doppiata in siciliano.