Elden Ring Nightreign ha già venduto oltre 2 milioni di copie

È il giorno di lancio di Elden Ring Nightreign e Bandai Namco ha deciso di celebrare il nuovo videogioco di FromSoftware con un apposito trailer.

Ma il publisher giapponese può festeggiare a sua volta giacché le vendite di questo spin-off hanno già superato quota 2 milioni di copie, considerando le unità vendute in digitale e quelle inviate ai rivenditori di tutto il mondo. Un risultato importante per un esperimento di questo tipo, votato principalmente al gioco cooperativo.

Nel gioco bisogna vestire i panni di uno degli otto diversi Crepuscolari, ognuno con le proprie armi e abilità, per lanciarsi in sessioni di gioco compatte che richiederanno di pensare con prontezza mentre l’accerchiamento della Marea della Notte farà vivere uno scenario diverso a ogni spedizione. Riuscendo a sopravvivere a ogni giorno e superando il cerchio di fuoco che si stringe attorno ai protagonisti, ad attendere i giocatori ci saranno i boss di Elden Ring e di altri titoli di FromSoftware. Mentre il terzo giorno dovranno affrontare uno dei Signori della Notte: nuovi boss inediti realizzati appositamente per Nightreign. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione firmata da Erica Mura.

Vi ricordiamo che Elden Ring Nightreign è disponibile da oggi su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.