People Can Fly sospende due progetti e annuncia licenziamenti

People Can Fly ha annunciato la sospensione dei lavori su due progetti in corso d’opera e il conseguente ridimensionamento dei team, il che si tradurrà in ulteriori licenziamenti dopo la ristrutturazione dello scorso dicembre che ha già portato al taglio di oltre 120 posti di lavoro.

La società polacca ha spiegato tramite un comunicato che lo sviluppo di Project Gemini, sviluppato in collaborazione con Square Enix, si è fermato a causa della mancata comunicazione da parte del publisher in seguito alla modifica del contratto proposta da People Can Fly. Stando a quanto dichiarato dal CEO Sebastian Wojciechowski, il publisher non avrebbe fornito alcuna risposta allo studio circa la volontà di proseguire o cancellare Project Gemini. Pertanto, i lavori sono stati sospesi.

In seguito a una successiva valutazione della liquidità della società, e come conseguenza della sospensione di Gemini, People Can Fly ha deciso di sospendere anche un secondo progetto dal nome in codice Bifrost, il quale venne già ridimensionato sul finire dello scorso anno. La società polacca ha difatti constatato di non essere in grado di continuare a sostenere lo sviluppo di questo ulteriore videogioco.

Ricordiamo che People Can Fly sta sviluppando altri due videogiochi, i cui lavori non sembrano essere stati interessati da questa riorganizzazione. Il primo è Gears of War: E-Day, prequel della celebre saga di sparatutto in terza persona in uscita prossimamente su PC e Xbox Series X|S; mentre l’altro è un progetto realizzato in collaborazione con Sony annunciato pochi mesi fa e di cui non si conoscono ancora i dettagli, se non che sia basato su una proprietà intellettuale PlayStation.