IO Interactive annuncia 007 First Light, a breve la presentazione

A distanza di quasi cinque anni dalla prima comunicazione ufficiale, IO Interactive sta finalmente per presentare il suo videogioco di James Bond: si intitola 007 First Light e verrà svelato questa settimana.

“007 First Light è un nuovissimo videogioco di James Bond sviluppato e pubblicato da IO Interactive,” si legge sul sito ufficiale. “Con una storia sulle origini di Bond completamente inedita, i giocatori vestiranno i panni dell’agente segreto più amato al mondo per guadagnarsi lo status di Doppio Zero.”

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, se non che uscirà prossimamente su Nintendo Switch 2 (per ora l’unica piattaforma confermata). A questo punto possiamo ipotizzare che la presentazione ufficiale avvenga durante la diretta del Summer Game Fest, l’evento organizzato da Geoff Keighley che si terrà a partire dalle 23:00 di venerdì 6 giugno.