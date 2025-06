Elden Ring Nightreign: in programma la modalità per due giocatori

Dopo il successo di Elden Ring Nightreign (qui la nostra recensione), le cui vendite hanno da poco superato quota 3,5 milioni di unità, FromSoftware ha confermato di essere al lavoro su una modalità per due giocatori.

Ricordiamo che questo spin-off è stato progettato per il gioco cooperativo in cui tre utenti si ritrovano a superare sfide di difficoltà crescente attraverso una formula roguelite. È inoltre possibile giocare in solitaria, e a tal proposito segnaliamo che proprio di recente è stata pubblicata una patch che ribilancia la difficoltà di questa modalità, rendendola meno punitiva. Tuttavia al momento non è possibile giocare in due, ma evidentemente le richieste insistenti della community hanno spinto FromSoftware ha rivalutare questa posizione.

In aggiunta, lo studio giapponese ci ricorda che in futuro verrà pubblicato un DLC, mentre ulteriori aggiunte verranno introdotte gradualmente. Tra queste, già durante il mese in corso verranno aggiunti combattimenti migliorati contro i cosiddetti Nightlord.