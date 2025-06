Giant Skull lavora a un action adventure di Dungeons & Dragons

Giant Skull, lo studio di sviluppo fondato poco più di un anno fa da Stig Asmussen (ex Respawn responsabile di Star Wars: Jedi), ha annunciato di aver stretto una partnership con Wizars of the Coast per la realizzazione di un action adventure single player ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons.

“Stig e il team di Giant Skull sono esattamente il tipo di creatori dal talento eccezionale con cui vogliamo lavorare, e sono felicissimo di unirmi di nuovo a lui per questo nuovo progetto“, ha dichiarato John Hight, Presidente di Wizards of the Coast e Digital Gaming presso Hasbro. “Durante la nostra collaborazione su God of War ho avuto modo di ammirare in prima persona l’abilità artistica e la competenza di Stig, e lui e il team di Giant Skull sono perfetti per il nostro nuovo gioco. Il worldbuilding e lo storytelling sono nel nostro DNA, e questa collaborazione riflette la nostra evoluzione e il nostro impegno nella strategia ‘Giocare per Vincere’, costruendo una presenza più forte nel settore del gioco digitale. Non vediamo l’ora di rivelare di più su questo nuovissimo gioco di Dungeons & Dragons.”

“Il nostro team talentuoso ed esperto di Giant Skull si basa sulla creatività e sulla curiosità“, ha affermato Stig Asmussen, CEO di Giant Skull. “Il nostro obiettivo è creare un nuovo universo di Dungeons & Dragons, ricco di una narrazione immersiva, combattimenti eroici e un’esperienza di gioco entusiasmante che i giocatori apprezzeranno appieno.”

Nessun dettaglio sul progetto, se non che è in sviluppo per PC e console utilizzando l’Unreal Engine 5.