Tango Gameworks si riorganizza e torna ad assumere personale

Dopo l’acquisizione da parte di Krafton avvenuta nell’estate dello scorso anno, Tango Gameworks è finalmente pronto a ripartire dopo una riorganizzazione e l’apertura delle procedure di assunzione.

Lo studio noto principalmente per Hi-Fi Rush e per i due The Evil Within ha visto il mantenimento di una parte consistente dei manager e del senior staff, tra cui il creative director John Johanas, Masaaki Yamada nelle vesti di lead game designer, Kazuaki Egashira a capo dello sviluppo, e Yosuke Ishikawa come lead character artist. Tra le posizioni aperte, invece, troviamo quelle di senior level designer, responsabile delle cutscene, programmatore UI e senior character artist, giusto per citarne alcune.

“Concentrandoci sulle sensazioni che si provano nel realizzare un gioco, la nostra visione è incentrata su uno studio che agisce come un laboratorio creativo, realizzando giochi ed esperienze che enfatizzano quella sensazione di ‘fatto a mano’ che infondiamo nel nostro lavoro,” si legge nel comunicato presente sul sito ufficiale.

Infine, Tango Gameworks ha svelato il suo nuovo logo, a dimostrazione della riorganizzazione e del rebranding sotto la direzione di Krafton, e per tagliare definitivamente con il passato.