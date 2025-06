The Witcher IV si mostra in una tech demo allo State of Unreal 2025

CD Projekt RED ha approfittato del palcoscenico dello State of Unreal 2025 per mostrare una prima tech demo di The Witcher IV. La presentazione che potete vedere integralmente tramite il video qui in basso mette in risalto alcune delle tecnologie che saranno presenti nel prodotto finale, ma viene precisato che quanto mostrato non è il videogioco vero e proprio.

Il filmato mostra la regione di Kovir, che sarà presente per la prima volta nel franchise in questo quarto capitolo della serie, e segue la protagonista Ciri mentre attraversa aspre montagne e fitte foreste assieme al suo cavallo Kelpie per raggiungere la cittadina portuale di Valdrest. È stato inoltre dichiarato che la tech demo girava a 60 fotogrammi al secondo con ray tracing sul modello base di PlayStation 5.

Gli sviluppatori hanno puntato i riflettori su alcune delle tecnologie utilizzabili grazie all’Unreal Engine 5.6, ossia Unreal Animation Framework per garantire animazioni realistiche in tempo reale, il rendering della vegetazione tramite Nanite Foliage, e la tecnologia MetaHuman che assieme al cosiddetto sistema Mass riescono a gestire con maggiore facilità le folle dinamiche.

“Abbiamo avviato la nostra collaborazione con Epic Games per dare un nuovo impulso alle tecnologie impiegate nei giochi open-world,” ha dichiarato Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED. “Mostrare in anteprima il lavoro che abbiamo svolto utilizzando Unreal Engine a 60 FPS su PlayStation 5 è un traguardo significativo e una testimonianza della collaborazione tra i nostri team. Ma siamo ben lungi dall’essere arrivati al traguardo. Non vedo l’ora di scoprire quali ulteriori progressi e tecnologie stimolanti nasceranno da questa partnership mentre lo sviluppo di The Witcher IV su Unreal Engine 5 prosegue.“