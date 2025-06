Sony presenta MARVEL Tokon: Fighting Souls per PC e PS5

Sony Interactive Entertainment ha annunciato MARVEL Tokon: Fighting Souls, un nuovo picchiaduro per PC e PS5 sviluppato da Arc System Works.

Il videogioco presenterà un roster formato da alcuni tra i più iconici eroi e criminali dei fumetti Marvel, tra cui Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Dottor Destino, Tempesta, Ms. Marvel, Star-Lord, e Ghost Rider, ognuno di essi caratterizzato da un design tipicamente riconducibile allo studio di sviluppo giapponese responsabile, tra gli altri, della saga di Guilty Gear. Ogni personaggio potrà contare su una serie di mosse normali, attacchi speciali e abilità ultimate che richiamano i rispettivi poteri che hanno nell’universo Marvel.

Viene inoltre precisato che si tratterà di un picchiaduro a incontri 4v4, in cui i giocatori dovranno creare il loro team perfetto per avere la meglio sugli avversari.

“I picchiaduro a squadre hanno una lunga tradizione di formati 2v2 o 3v3, quindi questo è un aspetto che abbiamo discusso approfonditamente all’interno del team di sviluppo. Abbiamo avuto diversi tentennamenti, tra pensare che sarebbe stato meglio realizzare un gioco 1v1 o rimanere fedeli al consolidato formato 3v3,” ha dichiarato il game director Kazuto Sekine. “In sostanza, abbiamo ritenuto che il fascino dei giochi di combattimento a squadre risieda nell’intensità delle battaglie con più personaggi sullo schermo in contemporanea. Inoltre, uno dei punti di forza dei fumetti Marvel è vedere un vasto cast di personaggi unirsi per creare ogni tipo di team-up unico. Con queste idee in mente, abbiamo concluso che creare un sistema VS a squadre 4 contro 4 sarebbe stato il modo migliore non solo per dar vita a momenti esagerati, ma anche per far evolvere ulteriormente il genere dei picchiaduro a squadre.”

Segnaliamo infine che MARVEL Tokon: Fighting Souls uscirà su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5 nel corso del 2026.