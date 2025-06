007 First Light si mostra in un primo trailer cinematografico

IO Interactive ha pubblicato un primo trailer di 007 First Light, l’action a tinte stealth che vedrà i giocatori impersonare un giovane James Bond alle prime armi.

Il protagonista di questo nuovo videogioco avrà appena 26 anni, pertanto non è l’agente segreto maturo delle pellicole cinematografiche, ma un uomo con uno spiccato istinto, a volte spericolato, che sta ancora imparando quando combattere, quando bluffare e quando sparire nell’ombra. In 007 First Light, seguiremo la storia di Bond che inizia come membro dell’equipaggio dell’Aviazione Navale, quando, contro ogni previsione, un audace atto di coraggio lo spinge a partecipare al programma di addestramento più impegnativo dell’MI6 che lo farà diventare una spia a tutti gli effetti.

Realizzato utilizzando il Glacier Engine, il motore proprietario di IO Interactive, 007 First Light verrà pubblicato su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel corso del 2026.