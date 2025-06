Square Enix annuncia Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Square Enix ha annunciato Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, una versione rimessa a nuovo di quel Final Fantasy Tactics uscito sulla prima PlayStation nel 1997.

Questa nuova versione potrà contare su una sceneggiatura aggiornata e arricchita, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e giapponese e una grafica migliorata. Inoltre, questa versione include delle migliorie generali di sistema, come dei nuovi livelli di difficoltà, un’interfaccia rinnovata, i salvataggi automatici e altri elementi che rendono il gioco più accessibile per chi lo scopre per la prima volta.

L’opera trasporterà i giocatori nel regno di Ivalice, un mondo medievale permeato di conflitti politici in cui dovranno scoprire la verità sul giovane nobile Ramza Beoulve.

Saranno inoltre presenti due versioni del gioco: Enhanced e Classic. La prima è la nuova versione migliorata, mentre la Classic è una ricostruzione nostalgica e fedele del gioco originale. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 dal 30 settembre.