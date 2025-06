Vertigo Games annuncia Thief VR: Legacy of Shadow

Vertigo Games, in collaborazione con Eidos-Montréal e Maze Theory, ha annunciato Thief VR: Legacy of Shadow, un nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi stealth progettato appositamente per la realtà virtuale.

Questo nuovo videogioco ci riporterà nella Città, un luogo in cui i pericoli si nascondono dietro ogni angolo e i segreti sono posti sotto i nostri occhi, un posto ammantato tra le ombre e dominato dal tirannico barone Ulysses Northcrest.

In Thief VR: Legacy of Shadow vestiremo i panni di Magpie, un’astuta ladra resa orfana dalla brutalità di Northcrest e plasmata dalla strada, che riesce a sopravvivere grazie ai furti. Questo fino a quando non scoprirà qualcosa di più grande: un manufatto leggendario che custodisce un’eredità del passato. Dovremo quindi sfruttare le meccaniche immersive in realtà virtuale per rubare, fuggire e ingannare coloro che controllano la Città.

“Vogliamo creare un’esperienza VR in cui i giocatori non solo giochino nei panni di un ladro, ma lo diventino proprio,” ha dichiarato Richard Stitselaar, CEO di Vertigo Games. “È un privilegio lavorare con Eidos-Montréal e Maze Theory su una saga così iconica e ridargli vita in un modo mai visto prima. Crediamo che saranno proprio storie coinvolgenti e interattive come questa a definire il futuro della realtà virtuale.”

“Il punto focale di Thief è sempre quello di padroneggiare le ombre, utilizzare diversi strumenti e la propria astuzia per districarsi nel mondo buio e pericoloso del gioco,” ha commentato Steven Gallagher, direttore creativo di Eidos-Montréal. “Che si decida di procedere furtivamente o di adottare un approccio più diretto con frecce e manganello, resta sempre un luogo ricco di misteri. Vederlo declinato in VR è una grande emozione e conferisce una complessità totalmente nuova al suggestivo mondo di Thief. Non vediamo l’ora che i fan di lunga data e i nuovi giocatori possano sperimentarlo in realtà virtuale.”

Thief VR: Legacy of Shadow sarà disponibile quest’anno su PS VR2, Meta Quest 2, 3, 3S e PC VR (Steam). Per ora non è stata ancora comunicata la data di uscita.